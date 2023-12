Dzięki solidnym występom w Lidze Narodów Polacy powalczą o prawo do gry w barażach . Pierwszym rywalem na ich drodze będzie reprezentacja Estonii . W przypadku zwycięstwa bezpośrednio o awansie przesądzi wynik starcia ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia . Mimo że potencjalni rywale nie należą do ścisłej europejskiej czołówki, dziennikarze i eksperci pesymistycznie podchodzą do kwestii szans biało-czerwonych w barażach.

Pochwały pod adresem biało-czerwonych od Ronalda Koemana

- Do marca staniecie się najmocniejszą z reprezentacji biorących udział w barażach. Większość ludzi uważa, że to Polska jest faworytem spośród tych czterech drużyn. Ja też. Z drugiej strony to futbol, więc tu niczego nie da się w pełni przewidzieć. Polska szkoli dobrych zawodników. Wciąż ma wielu zawodników w dużych europejskich klubach. Myślę, że to trudny rywal - dodał selekcjoner reprezentacji Holandii.