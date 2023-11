Reprezentacja Polski przystąpi do piątkowego meczu na PGE Narodowym żądna rewanżu na Czechach za to, co wydarzyło się w drugiej połowie marca. "Biało-Czerwoni" - prowadzeni wówczas przez trenera Fernando Santosa - przegrali tamto starcie 1:3, notując katastrofalny początek meczu . Gospodarze już w pierwszych trzech minutach wbili nam dwie bramki, a to, co się wtedy stało, ich szkoleniowiec Jaroslav Silhavy nazwał teraz "tajfunem".