Po piątkowym remisie z Polską na stadionie w Warszawie Czesi wrócili do siebie, a piłkarze dostali dzień wolny. Mieli odpoczywać przed decydującym spotkanie o awans na mistrzostwa Europy z Mołdawią. Brabec , Coufal i Kuchta , trzech zawodników, którzy przeciwko Polsce wystąpili w podstawowym składzie, postanowiło zabawić się na dyskotece.

Tam oczywiście zostali rozpoznani, robili sobie też zdjęcia z kibicami. Sprawa szybko wyszła na jaw poprzez media społecznościowe. Na jednym z filmów prawdopodobnie będący pod wpływem alkoholu Brabec wchodzi na ulice, ale ktoś go z niego ściąga.

Tomas Pesir: Nie gasimy im światła o godz. 22

- Kiedy się dowiedziałem, to było dla mnie wielkie rozczarowanie i komplikacja dla kadry. Nie było jednak innego wyjścia, jak wyrzucić piłkarzy. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na nasze przygotowania do ważnego spotkania i są zawodnicy, którzy będą w stanie ich zastąpić - mówił Silhavy.