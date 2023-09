Aleksandar Vuković zwrócił jednak uwagę na to, jak ciężkim kawałkiem chleba jest praca szkoleniowca "Biało-Czerwonych". Przypomnijmy, że pomiędzy Adamem Nawałką (odejście po mundialu w 2018 r.) a Santosem kadrę prowadzili Jerzy Brzęczek, Paulo Sousa i Czesław Michniewicz. Daje to łącznie sześciu trenerów w niecałe sześć lat. Serb podkreślił, że nawet CV Santosa, w którym jest mistrzostwo Europy 2016, nie uchroniło go od negatywnego odbioru jego kompetencji po pierwszych niepowodzeniach.