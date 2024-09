Transfer do Barcelony, a teraz jeszcze to. Hitowe wieści ws. Szczęsnego

Wojciech Szczęsny dołącza do FC Barcelona. Wróci do reprezentacji Polski?

Oczywiście nie należy się spodziewać, że wracający z piłkarskiej emerytury Wojciech Szczęsny znajdzie się wśród powołanych. 34-letni bramkarz wciąż nie wrócił do gry po ogłoszeniu zakończenia kariery, lecz dziś ma wykonać pierwszy krok do tego, by to zmienić, finalizując swój transfer do FC Barcelona. "Duma Katalonii" postanowiła sięgnąć po Polaka po tym, jak kontuzji nabawił się Marc-Andre ter Stegen.