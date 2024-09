Tragedia reprezentanta Polski. Woda zabrała mu wszystko, zbiera na kontener

Wielka woda tysiącom ludzi wyrządziła wielkie tragedie. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy Dolnego Śląskiego, w tym m.in. Lądku Zdrój. To właśnie w tym pięciotysięcznym miasteczku mieszkanie ma Mateusz Poświstajło. A raczej miał, bo w tym momencie nieruchomość nie nadaje się do użytku. Zawodnik A-klasowego Trojana Lądek Zdrój został bez dachu nad głową, a powódź zabrała mu cały jego dobytek.

"Nasz kadrowicz stracił swoje mieszkanie, co dla każdego z nas byłoby wielką tragedią. Mateusz to jednak walczak, który nigdy się nie poddaje " - informuje Dolnośląski Związek Piłki Nożnej w mediach społecznościowych.

Zawodnik może też liczyć na pomoc. Jeden z przyjaciół zaoferował mu działkę, na której może postawić kontener mieszkalny. Działka jest uzbrojona w media, ale zawodnik musi zebrać 60 tys. zł na zakup kontenera . - On da nam schronienie i pozwoli na odbudowę naszego życia - czytamy na stronie pomagam.pl.

Mateusz Poświstajło to zawodnik regionalnej reprezentacji Dolnego Śląską, która reprezentuje Polskę w UEFA Regions Cup . To właśnie jego bramka dała naszej kadrze awans na przyszłoroczne Euro.

- Mateusz to od wielu lat filar naszej kadry. Zawsze gotowy do przyjazdu na zgrupowania, nigdy nie nam odmówił [...]. Zachęcamy do wsparcia zbiórki na nowe "życie" zawodnika Trojan Lądek Zdrój - apeluje DolZPN.