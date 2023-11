Totalna katastrofa młodych Polaków. Mundial przegrany z kretesem

A z tym rocznikiem (2006) wiązano ogromne nadzieje. Rozbudzili je podczas mistrzostw Europy, w których dotarli do półfinału, ale pokazali futbol nowoczesny, do przodu i ofensywny. Na mistrzostwa świata Polska jechała co najmniej wyjść z grupy. Tyle że zanim wybiegli na boisko dostali samobója od czterech zawodników, którzy zostali wyrzucenie z kadry za spożywanie alkoholu.

W pierwszym meczu Polacy przegrali z Japonią 0:1, a w drugim ulegli Senegalowi aż 1:4. Mimo porażek szanse na wyjście z grupy wciąż były, ale z gatunku matematycznych lub cudu. Do fazy pucharowej awansowali liderzy i wiceliderzy sześciu grup, a także cztery najlepsze drużyny z trzecich miejsce.

Polacy wciąż mieli szanse zarówno na drugą, jak i na trzecią pozycję. W każdy rozwiązaniu potrzebne było zwycięstwo Senegalu z Japonią. Oprócz tego, by zająć drugie miejsce, musieliby pokonać Argentynę co najmniej trzema bramkami. Do trzeciej lokaty "wystarczyłaby" wygrana z następcami Leo Messiego dwoma golami.

W pierwszym kwadransie Polacy grali jak równy z równym. Kilka razy byli pod polem karnym rywali, ale jedynym efektem były dwa zablokowane strzały. W 20. minucie z rzutu wolnego celnie strzelił Claudio Echeverri, ale Michał Matys bez problemów złapał piłkę.

Pół godziny dobrej gry i stracony gol

Biało-czerwoni za moment mieli trzy okazje - najpierw Mike Huras nie pokonał bramkarza, strzał Krzysztofa Kolanki zablokował obrońca, a uderzenie Mateusza Skoczylasa Jeremias Florentin odbił na rzut rożny.

Argentyna to jednak bardzo groźny zespół i szybko to pokazała. Najpierw Augustina Ruberto jeszcze powstrzymał Krzyżanowski, ale po rzucie rożnym powstało zamieszanie w polu bramkowym, dwukrotnie strzelił Thiago Laplace i za drugim razem piłka wpadła do siatki. Po chwilę powinno być 2:0, ale Dylan Gorosito kopnął w środek bramki. W końcówce pierwszej połowy rywale mieli jeszcze dwie dogodne okazje, ale nie trafili w bramkę.

Jeśli Polacy mieli plan, by zaatakować po zmianie stron, to po zaledwie jedenastu sekundach wszystko się rozsypało. Tuż po rozpoczęciu Ruberto pobiegł na bramkę biało-czerwonych, poradził sobie z Dominikiem Szalą i było 2:0. Argentyna poszła za ciosem i pięć minut później dobiła piłkarzy trenera Włodarskiego. Podanie Echeverriego odbił jeszcze Matys, ale piłka trafiła pod nogi Iana Subiabre, który minął Igora Brzyskiego i było 3:0.

Polacy walczyli o honorową bramkę. Świetną okazję kolegom stworzył Karol Borys, ale ani Skoczylas, ani Daniel Mikołajewski nie zdołali z bliska trafić piłką do siatki. W 72. minucie dwóch rywali ograł Krzyżanowski, ale strzelił niecelnie. Mogło jednak też być 0:4 - w drugim polu karnym znakomitą interwencją popisał się Matys, który wygrał pojedynek z Santiago Lopezem.

W 77. minucie po kolejnej akcji Borysa Mikołajewski uderzył przewrotką, ale trafił w słupek. Argentyna wyprowadziła błyskawiczną kontrę, ale Matys znów wygrał pojedynek, ale tym razem z Franco Mastantuono. Za trzecim razem już się nie udało i Lopez strzelił czwartą bramkę dla rywali.

Składy drużyn Polska U17 Argentyna U17 D. Mikolajewski 20

D. Szala 2

I. Orlikowski 4

J. Krzyzanowski 3 75 '

K. Borys 8

K. Kolanko 11

M. Huras 17 45 '

M. Matys 12

M. Regula 21

M. Skoczylas 14 19 '

M. Sznaucner 6 45 '

9 A. Ruberto 67 '

10 C. Echeverri 56 '

4 D. Gorosito 56 '

7 I. Subiabre 52 '

12 J. Florentin

6 J. Villalba

5 M. Gerez

16 T. Laplace 34 '

14 T. Palacio

2 U. Gimenez 64 '

13 V. Pierani Rezerwowi I. Brzyski 19 45 '

M. Gurgul 5 75 '

M. Piekutowski 1

P. Kowalik 15

R. Lisewski 16

S. Lyczko 13 45 '

1 F. Diaz

20 F. Mastantuono 56 '

21 F. Villalba

8 G. Albarracin

15 J. Gimenez

18 K. Gutierrez 56 '

19 M. Carrizo

3 O. Ontivero

11 S. Lopez 67 ' 86 '

17 V. Acuna

Statystyki meczu Polska U17 0 - 4 Argentyna U17 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 18 23 Strzały celne 3 13 Strzały niecelne 8 5 Strzały zablokowane 7 5 Ataki 88 89

Polska U-17 - Argentyna U-17 / Alex Caparros / Getty Images