Czesław Michniewicz ma za sobą słodko-gorzkie uczestnictwo w MŚ 2022 w Katarze. Selekcjoner reprezentacji Polski doprowadził co prawda swoich podopiecznych do 1/8 finału mundialu, co dla "Biało-Czerwonych" było nieosiągalne od 1986 roku, ale z drugiej strony spotkał się z szeroką krytyką w związku ze stylem, jaki prezentowała kadra. Na jego wizerunku odbiła się też "afera premiowa" i nagromadzona przez nią zła atmosfera wokół drużyny - choć należy podkreślić, że w jej przypadku dalej pozostaje wiele niejasności.