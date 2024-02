Tomaszewski wściekły, broni prezesa PZPN. "Kuleszy możemy naskoczyć"

Ostatnie czasy są mocno burzliwe dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zmiany selekcjonerów, afera premiowa po mundialu, wciąż niezakończone eliminacje do Euro 2024, głośne wywiady - to wszystko mocno podgrzewa atmosferę wokół kadry, a także prezesa związku Cezarego Kuleszy.

Wydaje się, że sytuacje mogą poprawić wygrane baraże przez drużynę Michała Probierza i awans na Euro 2024 . Nie będzie jednak łatwo, bo o ile mecz z Estonią powinien pójść po naszej myśli, to już finałowe starcie z Finlandią bądź Walią będzie trudnym bojem. Niezależnie od tego, pojawiają się głosy, że w razie braku awansu Kulesza powinien się podać do dymisji.

Tomaszewski wściekły. Stanął w obronie Kuleszy

I chociaż były bramkarz reprezentacji Polski sam ma kilka uwag do sternika PZPN, między innymi za to, że jednoosobowo wybiera selekcjonerów reprezentacji Polski, zamiast powołać do tego kilkuosobową komisję, to jednak zżyma się, gdy słyszy, że należy zbojkotować prezesa czy też baraże do Euro.