Tomaszewski wprost o nowym selekcjonerze! Patrzy w kierunku Niemiec

Kto nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Jan Tomaszewski przedstawił swoją koncepcję

- Jakiś tam Joachim Loew był asystentem Juergena Klinsmanna. Klinsmann zdobył trzecie miejsce na świecie, grając mistrzostwa świata u siebie, a Loew pojechał do Brazylii i zdobył mistrzostwo świata. Robi się to samo. Dla mnie najbardziej optymalną opcją jest zagraniczny trener plus asystent. U nas pojawiają się głosy, by dać posadę Polakowi. A to jest ogromne ryzyko. Czy on to okiełzna, czy on to spacyfikuje? - zastanawiał się głośno były bramkarz reprezentacji Polski.