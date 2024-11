Utrzymanie tej pozycji to priorytet w oczach Jana Tomaszewskiego. Stały ekspert "Super Expressu" zabrał głos w temacie najbliższych losów kadry. Chciałby w tych dwóch meczach wywalczenia dwóch punktów, które zapewniłyby grę we wspomnianych barażach. Taki scenariusz zapewniłyby oczywiście remisy, ale jak można się domyślać, były bramkarz nie miałby nic przeciwko wygraniu jednego ze spotkań i zdobyciu trzech oczek.

- W tych dwóch meczach musimy założyć pewne punkty. Czy to się podoba, czy nie, tak trzeba zakładać. Michał mówi, że inne warunki będą za pół roku, ale będą ci sami zawodnicy, bo przecież nikt nowy się nie urodzi. Minimum to są 2 punkty do zdobycia. Remis w Portugalii i ze Szkocją, koniec. To wystarczy, żeby grać w barażach - powiedział.