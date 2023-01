Tomaszewski ocenił wybór Fernando Santosa. Ostrzega nowego trenera

Myślę, że Santos to na ten moment najlepszy wybór. Na drugim miejscu byliby Petković i Bento. Wybór zagranicznego trenera to jest to, czego chcieliśmy od mistrzostw świata w Rosji. Ten człowiek ma nas postawić na tory, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Nie założył, że chce tylko wejść do Euro czy wyjść z grupy. Nie, po prostu dał do zrozumienia, że każdy mecz trzeba wygrać. Na pewno spotkanie z Czechami będzie pod górę, ale generalnie musi wejść do mistrzostw Europy. I to co powiedział: dojść tam jak najdalej. W każdym meczu trzeba grać o wszystko. Mamy do tego zawodników

~ - stwierdził.