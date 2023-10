Tomaszewski nie gryzie się w język. Ten zawodnik nie pasuje do reprezentacji Polski

W Thorshavn "Biało-Czerwoni" zwyciężyli 2-0, a ponieważ Albania pokonała u siebie Czechy 3-0, to przesunęliśmy się z przedostatniego miejsca w grupie na drugie. Tym samym wszystko było w naszych rękach. Dwie wygrane dawały nam kwalifikację do Niemiec .

"Piłkarze zgotowali nie tylko nam taki los, ale sami sobie. Nie wiem, czy ktokolwiek na świecie by sobie pozwolił na to, żeby stracić cztery punkty z Mołdawią . Tu już się trzeba przygotować na baraże" - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Tomaszewski.

Reprezentacja Polski. "Milikowi już dziękujemy"

"Wiem, że brakuje na pewno Roberta Lewandowskiego. Jakby on był, to jestem przekonany, że wygralibyśmy trójką, bo nawet jakby on nie strzelał, to by wyciągał tych obrońców. Z taką drużyną w tej chwili na pewno nie mamy czego szukać na mistrzostwach Europy" - dodał były bramkarz, medalista mistrzostw świata z 1974 roku i igrzysk olimpijskich dwa lata później.