Reprezentanci Polski rozpoczęli wczoraj pierwsze zgrupowanie pod wodzą nowego selekcjonera - Fernando Santosa. "Biało-Czerwoni" przygotowują się do swoich starć w ramach eliminacji do mistrzostw Europy, a nowy szkoleniowiec niepewnie wyczekuje na informacje o stanie zdrowia niektórych zawodników. Były reprezentant Jan Tomaszewski w rozmowie z TVP Sport postanowił w dosadnych słowach odnieść do wczorajszej konferencji kadry, wprost nazywając ją skandalem.