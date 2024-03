Tomaszewski miażdży PZPN. Taka zagrywka tuż przed barażami. Kibice zdruzgotani

Do Jana Tomaszewskiego dotarła wiadomość, że nazwiska wybrańców Probierza nie zostaną na razie ogłoszone. Karty mają zostać odkryte dopiero 15 marca . Wtedy szeroka kadra zredukowana zostanie do tej właściwej, której przyjdzie rywalizować o przepustki na tegoroczne ME.

Tomaszewski nie zostawia na PZPN suchej nitki. Nie tego spodziewał się przed barażami

- To jest gorzej niż skandal - kontynuuje Tomaszewski. - Dlaczego? Dlatego, że zawodnik, który jest powołany do szerokiej kadry, jest pod presją kibiców. A nie zawsze jest tak, że zawodnik powołany jest do tego przygotowany psychicznie. A tak - będzie przygotowany i my kibice będziemy go rozliczali. Jeśli jest ich tam 30-40, to niech będzie. Ale to ich nobilituje i mobilizuje.