Tomaszewski miażdży decyzję Probierza. Chodzi znowu o "Lewego". To już pewne

We wtorek reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz w mijającym roku. Na PGE Narodowym zmierzy się towarzysko z Łotwą. Już wiadomo, że po raz kolejny selekcjoner Michał Probierz wystawi jedenastkę z dwoma nominalnymi napastnikami. Taką wizję miażdży doszczętnie Jan Tomaszewski. - No to wystawmy od razu również dwóch bramkarzy! Ludzie, przestańmy wreszcie grać antyfutbol - apeluje bohater Wembley '73.