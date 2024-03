Tomaszewski grzmi ws. powołań do reprezentacji Polski. To mu się w głowie nie mieści. "Czeski film"

W poniedziałek 18 marca rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed zaplanowanym na trzy dni później półfinałem barażów o EURO 2024, w którym zmierzymy się z Estonią. Co ciekawe, powołania Michała Probierza poznamy stosunkowo późno, bo dopiero po meczach europejskich pucharów z 14 marca. Taka decyzja nie podoba się Janowi Tomaszewskiemu. - PZPN podał, że wysłał listę do UEFA. Jaką listę? Czyli co, UEFA wie, a my jako "dwunasty zawodnik" nie wiemy? - zastanawiał się w rozmowie z "Super Expressem".