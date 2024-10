Tomaszewski grzmi po meczu Polaków. Zwrócił się do Probierza i uderzył w jednego zawodnika

Polacy przystępowali do wtorkowego spotkania na PGE Narodowym po dwóch porażkach, w tym poniesionej kilka dni temu z Portugalią w Warszawie. Co prawda jeszcze nie straciliśmy szansy, aby uplasować się na dwóch pierwszych miejscach w grupie, co daje awans do ćwierćfinału, ale żeby tak zostało potrzebowaliśmy jakiegoś punktu w domowym starciu z Chorwacją

Ten mecz zaczęliśmy z jednym napastnikiem i bardzo dobrze. Już w piątej minucie po podaniu Kacpra Urbańskiego bramkę strzałem z lewej strony pola karnego zdobył Piotr Zieliński. Ten sam duet dał "Biało-Czerwonym" jedyne trafienie w sobotnim meczu z Portugalią. Reklama

Potem jednak do głosu doszli goście, którzy w ciągu kilku minut potrafili strzelić trzy gole. Kolejno do siatki trafili: Borna Sosa, Petar Sučić i Martin Baturina.

Liga Narodów. Polska - Chorwacja: Michał Probierz w końcu zrozumiał

Polacy jeszcze przed przerwą zdobyli kontaktowego gola za sprawą Nicoli Zalewskiego, a w 68. minucie do wyrównania doprowadził Sebastian Szymański strzałem zza pola karnego, któremu asystował Robert Lewandowski, który w drugiej połowie zmienił Karola Świderskiego. Kapitan reprezentacji Polski nie wystąpił od początku, bo jak powiedział selekcjoner, jeszcze przed spotkaniem, narzekał na lekki uraz.

Wynik pojedynku już się nie zmienił , choć od 76. minuty graliśmy z przewagą jednego zawodnika, gdy czerwoną kartkę zobaczył bramkarz Dominik Livaković, który interweniując, poza polem karnym sfaulował "Lewego".

"Mam nadzieję, że Michał Probierz wreszcie zrozumiał, że gra się w piłkę nożną nowoczesną jedną dziewiątką. Pozwoliło nam to grać w ustawieniu 1-3-6-1 i cały mecz byliśmy równorzędnym przeciwnikiem. Mogliśmy przegrać to spotkanie, ale równie dobrze wygrać. Było rozegranie piłki w drugiej linii, bo rywale nie mieli takiej przewagi, to my ją czasami mieliśmy" - tłumaczył Tomaszewski dla "Super Expressu". Reklama

Do tej pory Probierz robił wszystko, żebyśmy nie mieli stabilizacji formy. Teraz czekają nas jeszcze dwa spotkania, najprawdopodobniej będzie też baraż i trzeba je zagrać jedną szesnastką. Dosyć tych młodych chłopców, on ich widział, wystarczy. Ta trójka, która weszła w tym pojedynku, z ligi polskiej nic nie wniosła ~ dodał.

We wtorkowym meczu było zdecydowanie więcej dobrych momentów, a drużyna pokazała, że jest w stanie stosować pressing praktycznie przez cały czas.

Liga Narodów. Polska - Chorwacja: Trzeba grać nowoczesny futbol

"Ta drużyna pokazała, że jak się gra nowoczesny futbol, a nie, za przeproszeniem, jakieś pipidówka z dwoma dziewiątkami, to można grać jak równy z równym z najlepszymi. Oczywiście, nie ma tutaj stabilizacji, ale to jest pierwszy mecz, który graliśmy jedną dziewiątką, a potem przyszła zmiana z przodu, ale jeden za jednego, kiedy Lewandowski zastąpił słabego Świderskiego, i stąd trzecia bramka" - mówił medalista mistrzostw świata z 1974 roku.

Były bramkarz wspomniał też o sytuacji, po której straciliśmy trzeciego gola.

"Co zrobił Dawidowicz... Praktycznie strzelił sobie samobójczą bramkę. Nie, no katastrofa" - stwierdził Tomaszewski na temat obrońcy Hellasu Werona, który podał piłkę rywalowi, co Chorwaci skrzętnie wykorzystali. Piłkarz jeszcze w pierwszej połowie opuścił murawę z powodu kontuzji.

Przed nami jeszcze dwa mecze w Lidze Narodów, do których dojdzie za miesiąc. 15 listopada zagramy na wyjeździe z Portugalią, a trzy dni później podejmiemy w Warszawie Szkocję. Reklama

Do ćwierćfinału awansują dwa najlepsze zespoły z grupy. Trzecia drużyna zagra baraż o utrzymanie, a ostatnia spadnie bezpośrednio do dywizji B.

Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski / Leszek Szymański / PAP

Paweł Dawidowicz i Michał Probierz / AFP

Jan Tomaszewski / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / East News