Tomaszewski bez litości. Wskazuje piłkarza, którego Probierz nie może powołać. "Będą kwasy"

Pokłosie tzw. afery premiowej ciągnie się za piłkarzami reprezentacji Polski już 10 miesięcy. Okoliczności rzekomej kłótni o podział pieniędzy za awans do 1/8 finału mundialu w Katarze nie zostały wyjaśnione do dzisiaj. Efekt? Poważne niedomówienia między kadrowiczami, które mają bezpośrednie przełożenie na klimat w kadrze.

Tomaszewski przestrzega i apeluje o pominięcie Skorupskiego. Co na to selekcjoner?

- On nie przyjechał na zgrupowanie, tylko zadzwonił jakiś facet, który mówił po włosku i zakomunikował, że piłkarz nie przyjedzie, bo sześć dni będzie leczył kontuzję. Jakie przepisy na to zezwalają? Przepisy są takie, że zawodnik musi przyjechać - dodaje bohater z Wembley '73.

- Gdybyśmy mówili o Szczęsnym, który jest w tej chwili topowym bramkarzem, to trzeba by się było zastanowić. I być może doprowadzić do spotkania z Lewandowskim. Ale przepraszam, czy jeśli Skorupski nie przyjedzie na reprezentacje, to coś się stanie? A jeśli przyjedzie, to czy będzie grał w pierwszym składzie? - pyta retorycznie.