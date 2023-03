Tomasz Hajto: "Matty Cash udał uraz, bo wiedział, że i tak będzie zmieniony"

50-latek wskazał także, co jego zdaniem przeważyło piątkowym o zwycięstwie gospodarzy. - Wygrała skuteczność, prostota i powtarzalność, chęć zwycięstwa od pierwszej minuty. Wiedzieli, że mamy problemy w defensywie. Nie do końca dobrze ich przeanalizowaliśmy. Jeżeli wiemy, że z przodu mają zawodnika, który ma dwa metry i doskonale gra tyłem do bramki, to było wiadomo, że będą próbowali grać na tego zawodnika. Oddelegowany był nie przypadkiem na naszą lewą stronę, gdzie był Karbownik, nie pomagał mu ani Kiwior, ani Bednarek, żeby tam zejść - przyznał.