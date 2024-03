Michał Probierz na zgrupowanie przed barażami o awans do mistrzostw Europy powołał 27 zawodników, a w trybie awaryjnym zaprosił jeszcze Pawła Wszołka , który zastąpił kontuzjowanego Matty'ego Casha. Spotkania z Estonią i Walią z wysokości trybun oglądało kilku kadrowiczów, ponieważ selekcjoner w protokole meczowym mógł uwzględnić jedynie 23 kadrowiczów . Tylu samu zgłosi na mistrzostwa Europy, co oznacza, że Probierza czekają trudne decyzje.

To właśnie wokół tego, na kogo powinien postawić trener "Biało-Czerwonych", toczyła się dyskusja w "Prawdzie Futbolu". Gościem Romana Kołtonia był Tomasz Hajto , który głośno zastanawiał się, czy powołania do kadry powinien otrzymywać Matty Cash .

Tomasz Hajto sugeruje, że Matty Cash nie powinien dostawać powołań

Hajto zauważył, że wiele obiecywano sobie po tym, jak Cash otrzymał pierwsze powołanie do kadry. "Niby miał wejść z Premier League do naszej reprezentacji z przytupem, ale ma różne wahania formy. Od meczu z Czechami, kiedy to lekko się spięliśmy, nie jest dyspozycyjny" - stwierdził były piłkarz, a obecnie ekspert piłkarski.