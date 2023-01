Tomasz Hajto wykluczył kandydata na selekcjonera. "Nierealne, by przyszedł"

Tomasz Hajto: "Trochę świeżej krwi pomogłoby reprezentacji"

- Na Roberto Martineza zarabiającego ponoć 4 mln euro nie było nas stać. Wymieniamy nazwiska Martineza albo Gerrarda, ale przecież każdy przychodzi ze swoim sztabem, z którego każdemu trzeba płacić od 20 do 40 tys. euro miesięcznie! Nie stać nas jeszcze na wydanie 20-25 mln zł za rok na selekcjonera i jego sztab. Wymieniamy też abstrakcyjne nazwiska jak Portugalczyka Bento, który prowadził Koreę i zarabiał 3 mln euro. Szczerze? To nie jest realne, żeby do nas przyszedł - powiedział "Super Expressowi".