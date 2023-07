Tomasz Hajto wściekł się na medialne doniesienia. Mówi o wielkim skandalu

Skazany za korupcję Mirosław Stasiak poleciał z reprezentacją Polski na mecz do Mołdawii

- Decyzję o tym, żeby zabrać Stasiaka do Mołdawii, podjął osobiście Cezary Kulesza. Stasiak, biznesmen związany z branżą węglową, to dobry znajomy wielokrotnego reprezentanta Polski, Tomasza Hajty, który z kolei jest blisko Kuleszy. I to po tej linii miało dojść do kontaktu biznesmena z prezesem PZPN - napisał Wawrzynowski.