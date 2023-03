Później kadrowicz odniósł się też do wcześniejszych zarzutów Tomasza Hajty, który zasugerował publicznie, że Cash mógł zasymulować ten uraz, bo kadra przegrywała w Pradze. Nie owijał przy tym w bawełnę: Mocna kontra reprezentanta Polski: "Gadasz totalne g...o!"

Tomasz Hajto przeprosił Matty'ego Casha za słowa o jego kontuzji

W obliczu takiego obrotu spraw, wywołany do tablicy poczuł się najwyraźniej sam Hajto. Były reprezentant Polski uznał, że to jest moment, kiedy trzeba spróbować załagodzić całą sytuację i przeprosić Casha.

Do tego, by załagodzić spór z reprezentantem Polski namawiał też Hajtę na Twitterze Cezary Kucharski, ex-menedżer Roberta Lewandowskiego. "Tomek, to dobry moment, aby podać sobie ręce na zgodę. A przynajmniej powiedzieć: Get well soon!" - zaapelował były piłkarz Legii Warszawa.