Media obiegła we wtorek informacja, że Tomasz Hajto chciałby współpracować z reprezentacją Polski w roli podobnej do tej, jaką w Niemczech pełnił do niedawna Oliver Bierhoff. Informował o tym dziennikarz "Przeglądu Sportowego", Robert Błoński. O komentarz poprosiliśmy samego zainteresowanego. Choć zaprzeczył, by rozmawiał na ten temat z prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą przyznał, że czuje się gotowy, by podjąć się wyzwania. "Przy moim doświadczeniu nie byłaby to dla mnie funkcja obca" - mówi dla Interii.