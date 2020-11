Do gorącej dyskusji doszło w magazynie Cafe Futbol. Prowadzący program Bożydar Iwanow wraz z gośćmi poruszył temat przydatności Grzegorza Krychowiaka w reprezentacji Polski. - To nie jest nadpiłkarz. To solidny wyrobnik w środku pomocy, który musi być w rewelacyjnej formie fizycznej, aby dać dużo jakości - powiedział ekspert Polsatu Sport Tomasz Hajto.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. Hajto: Uważam, że trener nie powinien uczestniczyć jakichkolwiek negocjacjach piłkarzy (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

W niedzielnym programie Cafe Futbol doszło do ciekawej dyskusji. Eksperci w studio pochylili się nad tematem Grzegorza Krychowiaka. W dość zaskakujących słowach na jego temat wypowiedział się były reprezentant Polski Tomasz Hajto.

Reklama

- To nie jest nadpiłkarz. To solidny wyrobnik w środku pomocy, który musi być w rewelacyjnej formie fizycznej, aby dać dużo jakości - przyznał.

Swoje wtrącił również Roman Kołtoń. - Uważam, że Krychowiak ma nastawienie do reprezentacji Polski typu "to jest moja drużyna, chcę w niej występować, gram, na ile mogę". Pytanie na ile mogę? Jeśli jestem w słabej dyspozycji fizycznej, to mogę zaprezentować się słabiej. Kiedy natomiast jestem w lepszej formie, to stać mnie na to, żeby być czołowym zawodnikiem tej reprezentacji - skwitował podejście pomocnika Lokomotiwu Moskwa.

Kołtoń wrócił pamięcią także do ostatnich jego występów w biało-czerwonych barwach.

- Osobiście podobał mi się występ Krychowiaka w spotkaniu z Holandią. Podobnie było, kiedy grał przeciwko Włochom w Gdańsku. Choć wtedy był słaby fizycznie. To skutkowało częstymi faulami, nadmiernym holowanie piłki. Pomimo tego walczył - podsumował.

PN, Polsat Sport