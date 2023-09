Tomasz Hajto bez litości o asystencie selekcjonera. "To stracony czas"

Ja lubię niesamowicie Sebę, tylko dla mnie to jest stracony czas, bo polska piłka z tego nie będzie miała nic, bo on nigdzie nie będzie trenerem. Sam to już powiedział, że się czuje w roli dyrektora sportowego. Bierze funkcję tylko dlatego, że ma ją zaproponowaną?

~ Tomasz Hajto o Sebastianie Mili w roli asystenta Michała Probierza