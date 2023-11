To zaczęło funkcjonować w kadrze. Probierz wylicza. „Nie tylko Lewandowski”

Reprezentacja Polski przekreśliła swoje szanse na awans w piątek, remisując 1:1 z Czechami . Mecz na PGE Narodowym był ostatnią nadzieją na wywalczenie biletów do Niemiec poprzez eliminacje, ale warunkiem koniecznym było zwycięstwo. Choć "Biało-Czerwoni" jako pierwsi wyszli na prowadzenie, nie udało im się go utrzymać.

Teraz jedyną możliwością, aby dostać się na mistrzostwa, pozostają baraże . Polacy nie znają jeszcze swojego rywala w półfinale - poznają go, gdy zakończą się mecze we wszystkich grupach eliminacyjnych. Losowanie drabinki barażowej zaplanowano natomiast na 23 listopada (czwartek).

Reprezentacja Polski: Michał Probierz wskazał, co już poprawił w drużynie

Baraże odbędą się w marcu przyszłego roku. Z jednej strony czasu jest więc całkiem sporo, ale z drugiej - Michał Probierz będzie miał tylko jeden mecz, aby przygotować się do decydującej walki. Będzie to wtorkowe spotkanie towarzyskie przeciwko Łotwie. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej selekcjoner został zapytany o to, co należy poprawić w grze reprezentacji.