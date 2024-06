To zachowanie Lewandowskiego mówi wiele. Wyjątkowa sytuacja w kadrze przed Euro 2024

O oczekiwaniach nie mówimy

Jeśli dodamy do tego "grupę śmierci" z Holandią, Austrią oraz Francją, trudno dziwić się, że nawet nasi zawodnicy nie chcą otwarcie mówić o wyjściu z grupy. I to pomimo faktu, że na turniej awansują aż trzy zespoły.

- Dla mnie najważniejsze, abyśmy dobrze grali, zdobywali punkty, a czy to przyniosło sukces, zobaczymy po Euro - dodał. No, nie brzmi to jak słowa człowieka przekonanego o sile własnego zespołu.

Rozluźniony Lewandowski, Probierz zdejmuje presję

Podczas treningów Lewandowski sprawia wrażenie rozluźnionego i spokojnego. Czas spędza głównie w otoczeniu byłych piłkarzy Lecha Poznań - Tymoteusza Puchacza i Jakuba Modera . Czasami do grupki dołączają także Michał Skóraś i Jan Bednarek . Wszyscy, podobnie jak "Lewy", z przeszłością w "Kolejorzu". W poniedziałek napastnik Barcelony podczas ćwiczeń zaintonował nawet piosenkę wspierającą Lecha, we wtorek nucił pod nosem inną melodię, przeskakując przez płotki.

Kapitan do ćwiczeń często podchodzi jako ostatni, bez zbędnego pośpiechu i często żartując jeszcze z kolegami, gdy pierwsi gracze już kończą zaplanowane przez trenerów wyzwania. Po chwili przechodzi jednak w stan skupienia i rusza do biegu z dużą intensywnością.

Zagadkowy problem Slisza. Trzy nazwiska zostaną skreślone

We wtorek udział w zajęciach brali wszyscy zawodnicy, jakich miał do dyspozycji Michał Probierz. Pytani o Bartosza Slisza pracownicy PZPN nabierają wody w usta, tłumacząc, że powołanie Jakuba Kałuzińskiego było decyzją trenera, a nie wynikiem urazu któregoś z graczy. Jakiś problem zdrowotny Sliszowi jednak doskwiera, choć na ten moment nikt nie wie, czy jest on na tyle poważny, by mógł wykluczyć go z turnieju.