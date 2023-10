To się musiało wydarzyć, Polska traci pozycję wicelidera. Zobacz tabelę grupy E

Trwa zaciekła batalia o awans do finałów Euro 2024. Reprezentacja Polski spadła właśnie na trzecie miejsce w tabeli grupy E, niepremiowane bezpośrednią promocją. To efekt domowego zwycięstwa Czech nad Wyspami Owczymi (1-0). Nasi południowi sąsiedzi wrócili na pozycję wicelidera i mają nad nami dwa punkty przewagi. Wiele wskazuje na to, że wszystko rozstrzygnie bezpośrednia konfrontacja, do jakiej dojdzie 17 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.