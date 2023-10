To różni Probierza od Fernando Santosa. Selekcjoner "ośmieszył" kadrowicza

Reprezentacja Polski w sobotę o godzinie 14.30 przyleciała do Warszawy z Wysp Owczych, a o godzinie 19.15 rozpoczęła oficjalny trening na stadionie PGE Narodowym. Jutro o godzinie 20.45 w tym samym miejscu rozpocznie się spotkanie z Mołdawią.

Michał Probierz musi skreślić dwóch zawodników

"Biało-Czerwoni" w komplecie brali udział w zajęciach. Trenowali także Adam Buksa oraz Bartosz Bereszyński , lecz Probierz na konferencji prasowej potwierdził, że decyzja o ich gotowości do gry zapadnie dopiero po zakończeniu zajęć. Bereszyński już przeciwko Farerom nie był dostępny do gry, Buksa, strzelec drugiej bramki w tamtym meczu, nabawił się drobnego urazu w Thorshavn.

Jeszcze dziś Probierz będzie musiał skreślić dwóch zawodników, którzy nie zmieszczą się w kadrze meczowej. Jeżeli Buksa i Bereszyński będą niezdolni do gry - sytuacja rozwiąże się sama.

Nowa rola Sebastiana Mili

W grę w "dziadka" zaangażowany został Sebastian Mila, który najaktywniej z asystentów Probierza bierze udział w zajęciach kadry. Widać, że jeszcze niedawno sam był zawodowym piłkarzem i technicznie nie odstaje od swoich młodszych kolegów. Gdy jednak trafił do środka - momentami miał problem, by się z niego wydostać.

Aktywny Michał Probierz. Założył "siatkę" kadrowiczowi

Na chwilę oprócz Mili do "dziadka" dołączył Michał Probierz i szybko przypomniał, że też ma za sobą przeszłość piłkarską. W jednym z pierwszych kontaktów selekcjoner ośmieszył Mateusza Wieteskę , przepuszczając piłkę między jego nogami, co w żargonie piłkarskim nazywane jest "założeniem siatki".

Probierz w ogóle na murawie chętnie włącza się do akcji i bierze aktywny udział w prowadzeniu treningu. To mocno różni go od Fernando Santosa, który podczas zajęć stał z boku i ze strapioną miną przyglądał się poczynaniom reprezentacji. Trening bezpośrednio prowadzili jego asystenci.