To oni zagrają w meczu z Belgią. Na reakcje kibiców nie trzeba było czekać

Już o 20.45 "Biało-Czerwoni" staną przed szansą na rewanż za ostatnią porażkę z Belgią. Niespodziewana kontuzja Jana Bednarka zmusiła Czesława Michniewicza do szukania nowych rozwiązań. Trener finalnie zdecydował się na wystawienie kolejnego debiutanta . Od pierwszej minuty na Stadionie Narodowym zaprezentuje się Mateusz Wieteska. Do bramki wróci także Wojciech Szczęsny.

Kibice z wątpliwościami przed meczem Polska - Belgia

Decyzje Michniewicza przed meczem 4. kolejki Ligi Mistrzów nie spodobały się kibicom "Biało-Czerwonych". Na Twitterze pojawiły się wątpliwości, co do wyjściowej jedenastki na wtorkowe spotkanie.

Wielu fanów zastanawia się, czy wystawienie Mateusz Wieteski w tak ważnym meczu to dobre posunięcie. Szczególnie po wielkiej porażce z Belgami w poprzednim spotkaniu. "Mam poważne obawy co do Mateusza Wieteski jako pół prawego stopera. Ogromny test dojrzałości" - napisał jeden z internautów.

Przed ogromnym zadaniem stanie także Karol Linetty. Kibice obawiają się, że piłkarz Torino FC nie poradzi sobie z presją.

Wśród kibiców znaleźli się także ci, którzy cieszą się z szans dawanych młodych zawodnikom, w tym Żurkowskiemu, czy właśnie debiutującemu w meczu z Belgią Wietesce.

Do polskiej bramki wróci Wojciech Szczęsny. Będzie to jego pierwszy występ w tegorocznej Lidze Narodów. Wcześniej Czesław Michniewicz dał szansę Kamilowi Grabarze, Bartłomiejowi Drągowskiemu i Łukaszowi Skorupskiemu. Wystawienie Szczęsnego do podstawowej jedenastki nie spodobało się jednak polskim kibicom.

Tak jak wcześniej obiecywał, Czesław Michniewicz mecze Ligi Narodów wykorzysta na sprawdzenie wszystkich zawodników. Selekcjoner "Biało-Czerwonych" daje tym samym szansę młodym zawodnikom na sprawdzenie swoich sił w barwach narodowych. Wśród wcześniejszych wychowanków Michniewicza taką szansę otrzymali już m.in. Robert Gumny, Jakub Kiwior, Szymon Żurkowski, Kamil Grabara i Sebastian Szymański. Teraz dołączy do nich Mateusz Wieteska.

