To on zostanie trenerem reprezentacji Polski. Dziennikarze są zgodni

Cezary Kulesza potwierdził, że w gronie kandydatów do objęcia reprezentacji Polski jest trzech zagranicznych trenerów, co potwierdza wcześniejsze doniesienia dziennikarzy. Jeden z nich ma być zdecydowanym faworytem do objęcia sterów kadry, o czym przekonani są Tomasz Włodarczyk i Piotr Koźmiński. Obaj twierdzą, że PZPN postawi na szkoleniowca, który w przeszłości prowadził Szwajcarów.