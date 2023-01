- Jednym z nazwisk przymierzanych do roli asystenta selekcjonera reprezentacji Polski jest Jacek Magiera - napisał na swoim twitterze dziennikarz.

Trener ten swoje pierwsze trenerskie kroki stawiał w 2006 roku. Został wówczas asystentem selekcjonera reprezentacji Polski U-18 . W tym samym czasie rozpoczął swoją długą przygodę w Legii Warszawa i został tam aż do 2015 roku. W tym czasie pełnił funkcję asystenta, pierwszego trenera, a także prowadził drugi zespół stołecznego klubu.

W kolejnych latach Magiera pracował w Zagłębiu Sosnowiec, ponownie w Legii Warszawa, młodzieżowej reprezentacji Polski oraz Śląsku Wrocław. Z Legią zdobył dwa tytuły mistrza kraju - miało to miejsce w sezonach 2016/17 i 2017/18. To właśnie on prowadził stołeczny klub w fazie grupowej Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt, Borussii Dortmund i Sportingowi CP.