To on zastąpi Michniewicza? "Jest już pracownikiem PZPN"

Po tym, jak Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował, że Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski, media i eksperci prześcigają się w typowaniu jego następców. Większość jest jednak zgodna, że powinien to być trener z zagranicy. W opozycji do nich stoi były selekcjoner "Biało-Czerwonych" Jerzy Engel, który w rozmowie z "Super Expressem" przekonuje, że to złe, a na dodatek bardzo kosztowne rozwiązanie.