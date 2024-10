To on poprowadzi mecz Polska - Portugalia. Poprzednio nie przyniósł nam szczęścia

Holender rozjemcą meczu Polska - Portugalia

Jeśli chodzi o jego związki z Polską, są one skromne, bo zawierają się w zaledwie jednym meczu. Biało-czerwoni nie mogą go jednak dobrze wspominać. Mowa bowiem o słynnym wyjazdowym meczu z Kazachstanem w eliminacjach do mistrzostw świata w Rosji . W Astanie Polacy niespodziewanie zremisowali 2:2 , a na dublet ówczesnego gracza Korony Kielce, Siergieja Chiżniczenki, odpowiedzieli Bartosz Kapustka i Robert Lewandowski . Obaj panowie otrzymali powołanie na październikowe zgrupowanie i w sobotę będą mogli ponownie spotkać się z sędzią Gozubuyukiem.

Probierz szykuje kadrę na eliminacje do mistrzostw świata. Trwają testy

Choć Michał Probierz z pewnością docenia Ligę Narodów za szansę, jaką są starcia z najlepszymi, selekcjoner z pewnością w oddali szyje już plany na eliminacje do mistrzostw świata. Gdy przejmował kadrę narodową mówił wprost, że zamierza wkroczyć na odważną drogę, w której to biało-czerwoni będą z reguły starać się narzucać swoje warunki rywalom. Na ten moment wychodzi to raz lepiej, a raz gorzej, ale nie można Probierzowi odmówić tego, że szuka nieoczywistych rozwiązań. Na październikowe zgrupowanie powołał trzech potencjalnych debiutantów. O ile jednak Michael Ameyaw i Maxi Oyedele wciąż mogą liczyć na ten przełomowy moment w karierze, o tyle Mateusz Skrzypczak miał ogromnego pecha. W meczu Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa doznał kontuzji przed upływem kwadransa i ominie go szansa na pierwsze spotkanie z orłem na piersi.