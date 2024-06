To nie piłkarz uratował Polaków. Nagranie wyjaśnia wszystko [WIDEO]

Michał Probierz ma nad czym myśleć. Mecz z Turcją nadwątlił siły reprezentacji Polski - z kontuzjami skończyli zdobywca pierwszej bramki, Karol Świderski, oraz Robert Lewandowski. Parę dni wcześniej okazało się, że na Euro 2024 nie pojedzie Arkadiusz Milik. Może się okazać, że na boisku trzeba będzie czasem liczyć nie tylko na możliwości naszych piłkarzy, ale również na wsparcie pozasportowe. W meczu z Turcją się to udało.

Mały bohater meczu z Turcją

To była 89. minuta meczu. Piłka wpadła na aut, podbiegł do niej Przemysław Frankowski, a potem szybkim ruchem wyrzucił ją zza głowy i pozwolił na wspaniałą akcję z udziałem Nicoli Zalewskiego, która dała Polsce drugą bramkę. Działanie Frankowskiego było na tyle szybkie, że tureccy gracze nie zorientowali się, że gra została wznowiona. To jednak nie tylko zasługa zawodnika RC Lens.