To nie były plotki. Strzelił zwycięskiego gola na mundialu. Probierz go nie chce

Zgodnie z zapowiedzią nazwiska piłkarzy powołanych na październikowe zgrupowanie kadry zostały ogłoszona w czwartek krótko przed północą. Selekcjoner czekał na zakończenie meczów pucharowych, by mieć pewność, że żaden z jego wybrańców nie doznał kontuzji. Pełną listę nominacji znajdziesz TUTAJ .

Zwraca uwagę fakt, że Michał Probierz nie obdarzył zaufaniem Jana Bednarka. To jeden z najbardziej doświadczonych reprezentantów kraju. W drużynie narodowej występuje od sześciu lat. Na mundialu w Rosji to on zdobył jedyną bramkę w grupowym meczu z Japonią.