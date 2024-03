Wszyscy gotowi, ale Probierz musi pominąć czterech piłkarzy

Moment, w którym trener będzie powiadamiał skreślonych piłkarzy o swojej decyzji, nie będzie należał do najprzyjemniejszych. Do godziny 24 nasz sztab musi jednak przekazać do UEFA listę zgłoszony do gry przeciwko Estonii.