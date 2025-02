To następca Lewandowskiego i Piątka? Napastnik przebiera w ofertach, chce grać dla Polski

Lewandowski i Piątek strzelają, jak za swoich najlepszych lat

O ile jednak Lewandowski przyzwyczaił już do prezentowania klasy światowej w przeszłości, renesans formy Krzysztofa Piątka to jedna z największych pozytywnych niespodzianek ostatnich miesięcy. 29-latek pewnie zmierza po koronę króla strzelców tureckiej Sueper Lig, a do tego strzelił choćby pięć bramek w Lidze Konferencji Europy. Niemcy nie mogą wyjść z podziwu, jak piłkarz, który tak zawiódł w Hercie Berlin, jest w stanie tak błyszczeć w barwach Basaksehiru. Wydaje się zatem, że kwestia wyboru najważniejszych napastników reprezentacji Polski na najbliższe miesiące jest już zamknięta. Michał Probierz może jednak niebawem mieć do wyboru nowego atakującego.