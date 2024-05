To najgroźniejsi rywale Polaków na Euro. Właśnie otrzymali potężny cios

Niepokój w obozie reprezentacji Francji. Z Mediolanu nadeszły niepomyślne wieści dotyczące Mike'a Maignana, podstawowego bramkarza "Tricolores". Na porannym treningu doznał kontuzji palca, która może uniemożliwić mu udział w finałach Euro 2024. Aktualni wicemistrzowie świata to grupowi rywale "Biało-Czerwonych". Do bezpośredniego starcia dojdzie 25 czerwca w Dortmundzie. Będzie to trzecia, decydująca seria gier.