To najbardziej prawdopodobna grupa Polski w losowaniu. Wskazuje matematyka

Polska trafiła do koszyka pierwszego dzięki dobrej postawie w Lidze Narodów. Ostatni mecz z Walią miał tutaj bardzo istotne znaczenie, zatem biało-czerwoni unikną w losowaniu kilku dużych potęg europejskich jak Włochy, Hiszpania, Portugalia czy ponownie Belgia oraz Holandia. Nie trafią też raz jeszcze na Węgrów ani na rewelacyjnych Duńczyków. Warto jednak pamiętać, że w koszyku nr 2 znajdują się także giganci jak Francja czy Anglia i to na równi z zespołami pokroju Izraela, Bośni i Hercegowiny czy Walii, którą Polska ogrywała w Lidze Narodów dwukrotnie. Także z powodów politycznych, gdy zaczną obowiązywać ograniczenia w możliwości trafiania rozmaitych zespołów na siebie np. Armenii na Azerbejdżan czy Kosowa na Serbię. Na dodatek ostatni szósty koszyk składa się tylko z trzech ekip. One trafią do grup sześciozespołowych.