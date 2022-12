To najbardziej absurdalne lata dla polskiej reprezentacji [OPINIA]

Oto Adam Nawałka w 2018 roku odchodzi z reprezentacji Polski po nieudanym mundialu. Zastępuje go Jerzy Brzęczek. Zdobywa awans na Euro 2020, ale zostaje zwolniony. Zastępuje go Paulo Sousa, który kładzie turniej Euro, ale zostaje na stanowisku, po czym pokazuje, że reprezentacja Polski nie była dla niego atrakcyjna i ucieka z Polski w zeszłoroczną Wigilię. O ile pomysł, by zwolnić Jerzego Brzęczka mimo wyników da się uzasadnić, o tyle zatrudnienie kogoś takiego jak Paulo Sousa nijak nie trzyma się kupy. Zwłaszcza, że Portugalczyk w swoim życiorysie miał już sytuacje, które powinny dać PZPN do myślenia.