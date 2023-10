Powtarzałem i powtarzam, że Robert jest naszej kadrze niezbędny. To światowy top. Rezygnacja z tej klasy napastnika to dla każdego selekcjonera trenerskie samobójstwo. Krytykom "Lewego" pomógł pech naszego kapitana. No to zobaczymy teraz, ile ta kadra znaczy bez swojej największej gwiazdy i co powiedzą ci, którzy tak narzekali na Roberta. Jeśli już Polska musi sobie radzić bez Lewandowskiego to jego miejsce powinien zająć Karol Świderski, który wiele razy ratował nam tyłki wchodząc z ławki. (...) Za kadencji Paulo Sousy swoimi golami dał Polsce kilka punktów. Umie się znaleźć w polu karnym. Ma odpowiednie umiejętności i nerwy ze stali. Nie przestraszy się presji, zwłaszcza w meczu o "sześć punktów" z Mołdawią

~ oznajmił Ziober.