To muszą zrobić Polacy, aby awansować. Wszystko już jasne! (SCENARIUSZE)

W grupie C zakończyły się oba mecze drugiej kolejki. Polska pokonała 2:0 Arabię Saudyjską, a Argentyna takim samym stosunkiem bramkowym ograła Meksyk. Co musi się stać, aby „Biało-Czerwoni” awansowali do fazy pucharowej? Interia analizuje możliwe scenariusze dla Polaków.