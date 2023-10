To może być polski bramkarz numer jeden. Łukasz Fabiański podał nazwisko

Jeśli chodzi o tę pozycję, to patrząc przez pryzmat tego, co ja widziałem na własne oczy, to bardzo fajne wrażenie na boisku sprawia Grabara, bo nawet w tym spotkaniu Ligi Mistrzów z Galatasaray widać było, że jest to chłopak, który mentalnie potrafi udźwignąć ciężar takich spotkań. Może być taką postacią, która w momencie, kiedy Wojtek powie "pas", wskoczy do bramki i będzie bramkarzem numer 1

~ powiedział Fabiański w "Misji Futbol".