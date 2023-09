Marcin Michalski: Tak, byłaby to druga tego typu sytuacja w historii reprezentacji Wysp Owczych. Pierwsza miała miejsce w 2006 roku, kiedy grali na Celtic Park w Szkocji, a na trybunach zasiadło ponad 50 tysięcy ludzi. W czwartek wynik do pobicia to 54 600, bo tylu jest obecnie mieszkańców. Farerów jest oczywiście więcej, bo choćby w Danii występuje liczna diaspora, natomiast w tym wypadku mówimy o rezydentach archipelagu.

- Muszę zacząć od tego, że pod względem emocjonalnym mecz reprezentacji nie przebije tego, co zrobił Klaksvik . Oczywiście Farerzy będą walczyć o honor i dumę swojego kraju, natomiast starcie z Polską nie jest czymś, co elektryzuje mieszkańców archipelagu. Co do przełożenia sukcesu klubowego na reprezentacyjny - przede wszystkim kilku podstawowych zawodników KI Klaksvik występuje w kadrze, na pewno wniosą do niej wiele europejskiego doświadczenia i pewności siebie.