Fernando Santos po oficjalnej konferencji prasowej, na której zaprezentowano go jako nowego selekcjonera reprezentacji Polski, wyjechał na wakacje. Portugalczyk wróci do kraju nad Wisłą na początku lutego i wtedy też podejmie ostateczne decyzje dotyczące sztabu szkoleniowego.

Jerzy Engel komentuje zatrudnienie Fernando Santosa

Były selekcjoner po wyborze Santosa na szkoleniowca "Biało-Czerwonych" przyznał, że zdania w tej kwestii nie zmienił. - To bardzo ważny zespół dla całego kraju. Kibicuje mu kilkadziesiąt milionów ludzi. Powinien nim zarządzać Polak - tłumaczył w rozmowie z tvpsport.pl.

Jak zastrzegł Engel, zatrudnienie Santosa było jednak dobrą decyzją. - Skoro już nasz prezes Cezary Kulesza zdecydował się sprowadzić kogoś z zagranicy, to jest to świetny wybór. Jeśli chodzi o CV, to trudno było się spodziewać, że może przyjść ktoś lepszy - zauważył.