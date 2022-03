Polska pokonała Szwecję 2-0 i awansowała na piłkarski mundial w Katarze. Podczas piątkowego losowania grup znajdzie się w trzecim koszyku, w którym nigdy dotąd nie była. To pierwsze takie doświadczenie biało-czerwonych, którzy jeszcze w 2018 roku losowani byli z pierwszego koszyka, podobnie jak w 1978 czy 1986 roku. Z kolei podczas startów w 1974 i1982 roku Polaków losowano z koszyka drugiego.

Trzeci koszyk oznacza, że Polska musi się liczyć z wylosowaniem dwóch teoretycznie silniejszych od siebie rywali. Może zatem trafić do grupy śmierci, jakiej nie miała od 1974 roku, gdy mierzyła się z Włochami (koszyk pierwszy), Argentyną (koszyk trzeci) i Haiti (koszyk czwarty), a może nawet do najsilniejszej w dziejach. Wynika to z układu zespołów w koszykach - przypomnijmy, że w jednej grupie mogą być maksymalnie dwie reprezentacje z Europy oraz po jednej z innych kontynentów.

Koszyk 1.

Katar, Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia

Koszyk 2.

Dania, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Urugwaj, Chorwacja

Koszyk 3.

Korea Południowa, Japonia, Senegal, Maroko, Iran, Polska, Serbia

Koszyk 4.

Arabia Saudyjska, Ghana, Ekwador

Niewiadome

Do koszyka drugiego mogą jeszcze trafić: Kostaryka, Meksyk, USA, Peru, Kolumbia, Chile

Do koszyka trzeciego mogą jeszcze trafić: Kanada, Tunezja

Do koszyka czwartego powinny trafić w razie awansu: Panama, Nowa Zelandia, Australia, Emiraty Arabskie

Losowanie mundialu 2022. Polska w grupie śmierci?

Przykładowe grupy śmierci dla Polski to np.: Brazylia, Niemcy, Polska, Ghana albo Australia, czy też Francja, Urugwaj, Polska, Ghana albo Australia. Wielce zdradliwa może się też okazać grupa Brazylia, Dania, Polska, Kanada.

Możliwe są także łatwiejsze warianty jak chociażby: Katar, Szwajcaria, Polska, Panama albo Nowa Zelandia.

Kiedy losowanie mundialu Katar 2022?

Losowanie grup piłkarskich mistrzostw świata w Katarze odbędzie się w piątek 1 kwietnia o godz. 17 czasu polskiego.

Kiedy odbędzie się Mundial w Katarze?

Mistrzostwa Świata w Katarze odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Ten nietypowy termin ma związek z bardzo wysokimi temperaturami, które panują tam latem, dlatego turniej przeniesiono na jesień.