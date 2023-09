To mówi wszystko. Reprezentacja Polski jak piłkarska potęga

Reprezentacja Polski w czwartek na Stadionie Narodowym podejmuje Wyspy Owcze, które do tuzów światowej piłki nie należą. Choć kluby z tego kraju potrafią sprawić niespodziankę, to jednak piłka reprezentacyjna mocno odstaje nawet od europejskich średniaków. Jak mocno? Obrazuje to poniższe zestawienie z reprezentacją Polski. Mecz Polska - Wyspy Owcze w czwartek o godz. 20.45.